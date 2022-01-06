سانا: توقف أعمال الصيانة في محطة كهرباء بريف الحسكة بسبب اعتداءات "الجيش التركي والمسلحلين"

ذكرت وكالة "سانا" أن ورشات محطة تحويل كهرباء تل تمر بريف الحسكة توقفت عن العمل جراء الاعتداءات العنيفة من قوات الجيش التركي والمسلحين الموالين لأنقرة بقذائف المدفعية على المنطقة.

وذكر مراسل "سانا"، أن "قوات الجيش التركي والجماعات المسلحة التابعة له بدأت منذ صباح اليوم باستهداف قرية أم الكيف بريف تل تمر بالمدفعية، وسقطت عدة قذائف بالقرب من ورشات الصيانة التابعة للشركة العامة للكهرباء التي تحاول صيانة الأضرار التي لحقت بالشبكة نتيجة الاعتداءات أمس".

وبين مدير شركة الكهرباء، المهندس أنور عكلة، أن طاقم عمل الورشات بخير ولم يصب أحد بأذى نتيجة سقوط القذائف، لافتا إلى أن الورشات "توقفت عن العمل نتيجة استمرار سقوط القذائف في المنطقة".

وقصفت القوات التركية والمسلحون الموالون لها بشكل عنيف أمس بلدة أبو راسين والقرى الواقعة بمحيط تل تمر في ريف الحسكة الشمالي، ما أدى إلى خروج محطة تحويل كهرباء تل تمر من الخدمة.

من جهته قال "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، إن عدة قذائف صاروخية سقطت قرب فرق كانت تعمل على صيانة شبكة الكهرباء في قرية أم الكيف في ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية، وتزامن ذلك مع تسيير القوات الروسية دورية في المنطقة.



المصدر: سانا، المرصد السوري لحقوق الإنسان