السعودية.. توقيف مخالفين لنظام أمن الحدود والإقامة بمدينة أبها

ألقت الشرطة السعودية القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإريترية، لإيوائه 4 مخالفين آخرين من الجنسية نفسها، وعلى مخالف لنظام الإقامة من الجنسية الإثيوبية، في مدينة أبها،

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وقال المتحدث باسم شرطة منطقة عسير، إن قوة المهمات والواجبات الخاصة قبضت على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإريترية؛ لإيوائه 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإريترية، وعلى مخالف لنظام الإقامة من الجنسية الإثيوبية، داخل منزل في مدينة أبها، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم لجهة الاختصاص، ومن آواهم إلى النيابة العامة.

وأكد أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

المصدر: عكاظ