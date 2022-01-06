ضرب وسحل في الشارع.. الاعتداء على معينة منزلية بطريقة وحشية في لبنان والأمن يتدخل! (فيديو)

أثار مقطع فيديو متداول في لبنان، لرجل يعتدي بالضرب على معينة منزلية في الشارع بطريقة وحشية، غضبا في مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر الفيديو المتداول على "تويتر" رجلا يعتدي على امرأة من جنسية أجنبية بطريقة صادمة، قبل أن يمسكها من شعرها ويسقطها أرضا، ثم يبدأ بسحلها نحو مكان ما، مما أثار موجة من الغضب ومطالبات بإلغاء نظام الكفالة.

التوحّش ،التخلّف والإجرام بأبشع صوره ،هذا المشهد الذي ظهر للعلن يحصل في الكثير من البيوت ومكاتب الخدم والحجة : تأديب العاملة المنزلية !! مع انزال أشدّ العقوبات بهذا المجرم و #الغاء_نظام_الكفالة العنصري بحق #العاملات_المنزلياتpic.twitter.com/PDOQTm5mGk — Rabia Zayyat (@rabiazayyat) January 5, 2022

وأعادت الإعلامية اللبنانية، رابعة الزيات، نشر الفيديو وأرفقته بتغريدة ترجمت فيها غضبها قائلة: "التوحش، التخلف والإجرام بأبشع صوره، هذا المشهد الذي ظهر للعلن يحصل في الكثير من البيوت ومكاتب الخدم، والحجة : تأديب العاملة المنزلية !! مع انزال أشدّ العقوبات بهذا المجرم و#الغاء_نظام_الكفالة العنصري بحق #العاملات_المنزليات".

من جهتها، قالت وسائل إعلام محلية إن الرجل من سكان جورة البلوط في المتن الشمالي، وقد جرى استدعائه من قبل قوات الأمن للتحقيق معه، والاستماع لإفادة العاملة المعنفة التي تحمل الجنسية الإثيوبية.

المصدر: RT