هجوم مسلح على سيارة نقل أموال في الرياض.. والشرطة تتدخل

قبضت الشرطة السعودية على الأشخاص الذين قامو بالإستيلاء على مبلغ مالي كبير من سيارة نقل أموال خلال هجوم مسلح عليها في الرياض.

وكشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، خالد الكريديس، اليوم الخميس، عن استرداد 14.319.790 ريالا مسروقة ومخبأة في منطقة صحراوية بمحافظة الرين، إثر حادثة سطو مسلح وقعت على سيارة نقل أموال، استولى خلالها الجناة على ما تحويه من أموال.

وتم تحديد هويتهم والقبض عليهم، وهم 4 مواطنين، ضبط بحوزتهم السلاح المستخدم في الجريمة ومواد مخدرة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

المصدر: واس