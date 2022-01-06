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الرئيس التونسي: يجب محاسبة كل من أجرم في حق الشعب ولا أحد فوق الدولة (فيديو)

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الرئيس التونسي: يجب محاسبة كل من أجرم في حق الشعب ولا أحد فوق الدولة (فيديو)
AFP
الرئيس التونسي قيس سعيّد
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أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد ضرورة محاسبة كل من أجرم في حق الشعب، مشددا على أن السلطة التنفيذية لن تتدخل في عمل القضاء.

وقال سعيّد خلال استقباله عميد المحامين إبراهيم بودربالة في قصر قرطاج: "لا مجال للمس بالمحامين والقضاة الشرفاء"، مضيفا أن "لا أحد فوق الدولة ويجب محاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي".

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وتابع: "لا تدخل للسلطة التنفيذية في عمل القضاء التونسي"، داعيا الكثيرين من "أصحاب الفتاوى" إلى العودة للأديب والفيلسوف السياسي الفرنسي مونتسكيو، مقبتسا: "السلطة هي للشعب والوظائف توزع".

وقال:"العدل هو أساس العمران".

وأكد أن "بعض الذين تولوا السلطات والوظائف العليا في المحاكم كانوا وما زالوا إلى يومنا هذا امتدادا لقوى سياسية وعصابات إجرامية".

 

المصدر: RT

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