مصر.. مصدر أمني يكشف حقيقة ادعاءات الإخوان بعدم تلقيح نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ضد كورونا

نفى مصدر أمني مصري صحة الادعاءات عبر "فيسبوك" بعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا بين السجناء، وعجز منظومة الرعاية الطبية عن التعامل مع الوباء.

وأكد أن ما تم تداوله في هذا الشأن عار تماما عن الصحة جملة وتفصيلا، حيث تم تطعيم جميع النزلاء داخل جميع مراكز الإصلاح والتأهيل باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأشار إلى أن ذلك يأتي ضمن محاولات نشر الأكاذيب والشائعات التي تروجها الصفحات الموالية لجماعة الإخوان.

وأكد المصدر استمرار تقديم الرعاية الصحية اللازمة للنزلاء، والتشديد على مراعاة التدابير الوقائية والاحترازية كافة.

المصدر: "القاهرة 24"