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الإمارات تنجح في تطعيم جميع السكان بالجرعة الأولى من لقاح كورونا

أخبار العالم العربي

الإمارات تنجح في تطعيم جميع السكان بالجرعة الأولى من لقاح كورونا
AFP
الإمارات تنجح في تطعيم كل السكان بالجرعة الأولى من لقاح كورونا
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أعلنت الإمارات يوم الأربعاء عن نجاحها في تطعيم كافة السكان بالجرعة الأولى من لقاح كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى من إجمالي السكان وصلت إلى 100 في المئة، في حين أن نسبة متلقي جرعتي اللقاح كانت 92.31 في المئة من إجمالي إحصاء السكان المعتمد.

وأوضحت الدكتورة نورة الغيثي المتحدثة الرسمية عن القطاع الصحي، أن القطاع الصحي يواصل جهوده بهدف الوصول إلى المناعة المجتمعية من خلال توفير اللقاحات للفئات المؤهلة لتلقي التطعيم.

وأضافت: "أثبتت الدراسات أن التطعيمات بجرعاتها الأساسية والداعمة تساعد بشكل ملحوظ في تقليل الإصابة بمخاطر المرض ومضاعفاته والوفيات ولها دور فعال في إيقاف المتحورات من الظهور".

وبينت أن الجرعة الداعمة تعتبر من أهم العوامل للمحافظة على الصحة العامة وسلامة أفراد المجتمع ولها دور كبير وفعال في تعزيز المناعة المكتسبة لتحقيق أقصى استفادة خاصة في الظروف الراهنة التي يشهد فيها العالم تزايدا في أعداد الحالات المسجلة.

وقالت: "إننا نوصي الأفراد المؤهلين بتلقي الجرعات الداعمة حماية لهم لاسيما فئة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة نظرا لما يشكله تلقي الجرعات الداعمة دعم للجهود الوطنية في مكافحة الجائحة والمتحورات ولتحقيق الأمن الصحي في المجتمع".

المصدر: وام

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