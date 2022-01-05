موريتانيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ ظهور الجائحة

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية يوم الأربعاء أنها سجلت 1149 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في أكبر حصيلة منذ ظهور الجائحة.

ولم توضح الوزارة في إيجازها اليومي الوضع الوبائي وطبيعة المتحور، لكنها أعلنت منذ أسبوع ظهور متحور "أوميكرون" في البلاد وأضافت أن إجمالي الوفيات جراء "كوفيد 19" بلغ 876.

وأمام تصاعد وتيرة الإصابات وظهور متحور "أوميكرون" وإصابة الرئيس وعدد من الوزراء بكورونا، أصدرت الحكومة قرارا بتعليق جميع المهام الخارجية للوزراء والمسؤولين والمشاركات الدولية.

المصدر: وكالات