نائب حركة النهضة التونسية الموقوف يوافق على تلقي العلاج

وافق نائب رئيس حزب النهضة في تونس نور الدين البحيري الذي أوقف وأدخل المستشفى على تلقي السوائل والعلاج فيما كانت حالته الصحية حرجة، على ما قال الأطباء الذين عاينوه.

وقال الأطباء من مستشفى بنزرت حيث أدخل البحيري، "قد يكون من المبالغة إعلان حالته مستقرة"، موضحين أنه ما زال يعاني ارتفاع ضغط الدم كما أن "كليتيه بدأتا تتعبان بسبب حالة الجفاف التي يعانيها".

لكنهم أضافوا أن "عائلته تحدثت معه ووافق على تلقي سوائل عبر الحقن لترطيب جسده ومعالجته على أمل أن يوافق على تناول الطعام".

وأوقفت عناصر أمنية بزي مدني الجمعة البحيري الذي يشكو من أمراض مزمنة عدة كالسكري وضغط الدم ونُقل إلى مكان سري. ووصف حزب النهضة ذلك "بالاختطاف".

فيما أعلن وزير الداخلية التونسية توفيق شرف الدين أن هناك "شبهات إرهاب جدية" في ملف توقيف البحيري وأن "الأمر يتعلق بتقديم شهادات الجنسية وبطاقات هوية وجوازات سفر بطريقة غير قانونية لأشخاص لن أصفهم وسأترك الأبحاث القضائية تطلق عليهم الوصف السليم".

المصدر: "أ ف ب"