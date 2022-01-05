مصر.. القبض على قاتل سيدة دنماركية في تجمع سكني بالشيخ زايد

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على عامل أقدم على قتل سيدة تحمل الجنسية الدنماركية بمدينة الشيخ زايد.

وتلقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من رئيس مباحث قطاع أكتوبر يفيد العثور على جثة سيدة مقتولة داخل شقتها بحدائق الشيخ زايد.

وأوضحت التحريات أن المتهم كان يعمل عند السيدة الدنماركية، واستغل خروجها وقام بسرقة محتويات المنزل الثمينة وفور عودتها فوجئت به وهو يحمل تلك الأشياء فانهال عليها بالطعن.

وتم إلقاء القبض عليه وبالتحقيق معه، اعترف بارتكابه الجريمة.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT