الداخلية المصرية تكشف حقيقة اختطاف جماعة إسلامية متطرفة لفتاة بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بمصر وقائع الشكوى الواردة من أحد الأشخاص ادعى فيها اختطاف جماعة إسلامية متطرفة ابنته.

وبالتحقيق تبين عدم صحة الادعاء وأن حقيقة الواقعة تتمثل في تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من أهل الفتاة المشار إليها بغيابها عن منزل الأسرة دون اتهام أحد بالتسبب في ذلك.

وأكدت الأجهزة الأمنية العثور على الفتاة بنطاق محافظة بني سويف وتحرير محضر يفيد بتركها منزلها بمحض إرادتها بما يدحض المعلومات المغلوطة.

ناصر حاتم- القاهرة

المصدر: RT