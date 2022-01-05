ملك الأردن يبحث مع رئيس الأركان القبرصي جهود مكافحة الإرهاب
AFP الملك الأردني عبد الله الثاني
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بحث ملك الأردن عبد الله الثاني مع رئيس أركان الحرس الوطني القبرصي الفريق ديموكريتوس زيرفاكيس الجهود الدولية في الحرب على الإرهاب.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن الملك استقبل زيرفاكيس، وتناول اللقاء "سبل تطوير التعاون بين الأردن وقبرص في المجالات الدفاعية، إضافة إلى الجهود الدولية في الحرب على الإرهاب ضمن نهج شمولي".
المصدر: وكالة الأنباء الأردنية
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