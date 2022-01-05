محكمة إسرائيلية تصدر أول حكم في اعتداء غوغاء يهود على فلسطيني

آثار أحد الاعتداءات التي شنها مستوطنون على فلسطينيين ـ أرشيف

قضت محكمة إسرائيلية بسجن إسرائيلي مدة عام لضلوعه في اعتداء لغوغاء يهود على فلسطيني كان يقود سيارته خلال موجة عنف اندلعت العام الماضي.

وأدانت المحكمة لاهف نغوكر البالغ 21 عاما بالتحريض على العنف والعنصرية، وذلك كجزء من صفقة مع الادعاء أسفرت عن توجيه اتهامات أخف له.

ويعد الحكم الصادر بحقه الأول من نوعه في الحادثة التي وقعت في مايو الماضي، عندما سحبت مجموعة من الغوغاء سعيد موسى من سيارته في ضاحية بات يام، في تل أبيب، وشرعت في ضربه، وطرحته أرضا ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

وتم بث الاعتداء غير المبرر على موسى على الهواء مباشرة، وفي مقابلة أجريت معه بعد لحظات من الاعتداء، قال نغوكر لأحد المراسلين "جئنا الليلة للقتال ضد العرب ... إذا كان يتحتم علينا سنقتلهم".

وإضافة إلى السجن، أمرت المحكمة نغوكر(وهو أحد 10 أشخاص وجهت إليهم اتهامات)، بسداد 2000 شيكل (645 دولارا) لمطعم تضرر في الاضطرابات.

ووقع الاعتداء بينما كانت إسرائيل تشن هجوما على نشطاء حماس في قطاع غزة، استمر 11 يوما، وهو ما أشعل موجة غير مسبوقة من العنف الإسرائيلي الفلسطيني جميع المدن.

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يذكر أن محكمة إسرائيلية كانت قضت في وقت سابق على فلسطيني أمريكي بالسجن مدى الحياة بعد اتهامه بارتكاب هجوم مميت استهدف إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.

وتقول إسرائيل إن منتصر شلبي (44 عاما) نفذ إطلاق نار من سيارة مارة في مايو الماضي، ما أدى إلى مقتل طالب إسرائيلي وإصابة اثنين آخرين.

وتم اعتقال شلبي بعد أيام من الهجوم، وهدمت القوات الإسرائيلية منزله بعد أسابيع. كما طالبت المحكمة شلبي بسداد 2.5 مليون شيكل (800 ألف دولار) كتعويض.

المصدر: "أسوشيتد برس"