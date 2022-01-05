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الملك الأردني يلتقي وزير الدفاع الإسرائيلي في عمان (صورة)

أخبار العالم العربي

الملك الأردني يلتقي وزير الدفاع الإسرائيلي في عمان (صورة)
AFP
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التقى الملك الأردني عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، بوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في عمان.

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وزير الدفاع الإسرائيلي يتخذ جملة من الإجراءات عقب لقائه الرئيس الفلسطيني
وزير الدفاع الإسرائيلي يتخذ جملة من الإجراءات عقب لقائه الرئيس الفلسطيني

وشدد ملك الأردن، خلال اللقاء على ضرورة الحفاظ على التهدئة الشاملة في الأراضي الفلسطينية واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لذلك، من أجل إيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين

الملك الأردني يلتقي وزير الدفاع الإسرائيلي في عمان (صورة)
RT

المصدر: RT

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