الملك الأردني يلتقي وزير الدفاع الإسرائيلي في عمان (صورة)

التقى الملك الأردني عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، بوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في عمان.

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وشدد ملك الأردن، خلال اللقاء على ضرورة الحفاظ على التهدئة الشاملة في الأراضي الفلسطينية واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لذلك، من أجل إيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين

RT

المصدر: RT