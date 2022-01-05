هيئة الدفاع عن نائب رئيس حركة النهضة التونسية تكشف عن حالته الصحية

كشفت هيئة الدفاع عن نائب رئيس حركة النهضة التونسية نور الدين البحيري، عن حالته الصحية بعد دخوله إلى المستشفى.

إقرأ المزيد

وقال سميرة ديلو، عضو هيئة الدفاع عن البحيري، خلال مؤتمر صحفي بدار المحامي، إن "البحيري الآن بين الحياة والموت حسب ما بلغهم من مصادر طبية من مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت".

وحمل ديلو المسؤولية لمن اختطف البحيري حسب تعبيره، مؤكدا أن "وزير الداخلية وجه تهما رباعية الدفع إلى الجميع بما فيها الحجيري وهيئة الدفاع والقضاء وزوجة البحيري".

المصدر: "نسمة"