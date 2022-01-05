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مصر.. وجبة "مكرونة" تتسبب في وفاة عاملين والأمن يتحرك بشكل عاجل

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مصر.. وجبة
Globallookpress
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ألقت أجهزة الأمن المصرية في الجيزة القبض على مالك مطعم مكرونة بالسجق في أكتوبر، بتهمة التسبب في وفاة عاملين وإصابة اثنين آخرين.

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وتلقت أجهزة الأمن بلاغا من عاملين قالا فيه إنهما قاما بشراء 4 وجبات مكرونة بالسجق من أحد المطاعم وتناولوها مع اثنين آخرين من زملائهما، وبعدها ناما وعندما استيقظا وجدا اثنين من زملائهما متوفيين وأنهما يعانيان من إعياء شديدة وقيء وإسهال، وأصيبوا جميعهم بتسمم.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الشقة وعثر على شابين متوفيين وتبين من الكشف الطبي وتحليل عينات من المصابين أنهما تعرضا للتسمم، وقررت النيابة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثتي الشابين المتوفين.

وتواصل جهات التحقيق سماع أقوال صاحب مطعم مكرونة، وكلفت النيابة العامة المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث لبيان أسباب حدوث الوفاة، ولا تزال النيابة تباشر تحقيقاتها في الواقعة ولم يصدر عنها أي قرارات بحق صاحب المطعم الذي نفى أن تكون الوفاة ناتجة عن التسمم.

المصدر: الوطن

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