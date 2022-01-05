"أنصار الله": التحالف العربي يحتجز سفينة خاصة تحمل مادة المازوت

أعلنت شركة النفط التابعة للحوثيين أن التحالف العربي بقيادة السعودية احتجز سفينة "SPLENDOUR SAPPHIRE "الخاصة والتي تحمل 24189 طنا من مادة المازوت واقتادها قسرا إلى قبالة جيزان.

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ونقلت قناة "المسيرة" عن شركة النفط قولها إن "العدوان يحتجز السفينة "SPLENDOUR SAPPHIRE" بالرغم من تفتيشها وحصولها على تصاريح أممية".

#المسيرة_عاجل | شركة النفط: العدوان الأمريكي السعودي يحتجز السفينة SPLENDOUR SAPPHIRE الخاصة والتي تحمل (24,189 طن) من مادة المازوت ويقتادها قسرا إلى قبالة #جيزان — المسيرة - عاجل (@alosbou) January 5, 2022

#المسيرة_عاجل | شركة النفط: العدوان يحتجز السفينة SPLENDOUR SAPPHIRE بالرغم من تفتيشها وحصولها على تصاريح أممية — المسيرة - عاجل (@alosbou) January 5, 2022

المصدر: "المسيرة"