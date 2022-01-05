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"أنصار الله": التحالف العربي يحتجز سفينة خاصة تحمل مادة المازوت

أخبار العالم العربي

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أعلنت شركة النفط التابعة للحوثيين أن التحالف العربي بقيادة السعودية احتجز سفينة "SPLENDOUR SAPPHIRE "الخاصة والتي تحمل 24189 طنا من مادة المازوت واقتادها قسرا إلى قبالة جيزان.

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ونقلت قناة "المسيرة" عن شركة النفط قولها إن "العدوان يحتجز السفينة "SPLENDOUR SAPPHIRE" بالرغم من تفتيشها وحصولها على تصاريح أممية".

المصدر: "المسيرة"

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