لا يتوقع خطوات تصعيدية من السعودية.. عون: كان يمكن لخطاب حزب الله أن يكون أكثر هدوءا

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إنه يفضل "تخفيف اللهجة" حيال السعودية، معتبرا "المملكة مارست أقسى ما لديها منذ 2017 لغاية اليوم".

إقرأ المزيد

وفي حديث لصحيفة "نداء الوطن"، لم يبد الرئيس عون أي تخوف من خطوات تصعيدية سعودية جديدة تجاه لبنان كرد على كلام الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، معتبرا أن المملكة "مارست أقسى ما لديها منذ 2017 لغاية اليوم".

من جهة أخرى، تلقف بإيجابية كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري عن الدعوة للحوار "ولو أن من يدور في فلكه لا يزال مترددا".

ولم يخف حجم الأضرار التي نتجت عن معارضة بري لعهده، مشددا على أن هذه المعارضة كانت "مضرة للبلد وعطلت القوانين في مجلس النواب".

وفي ما يتصل بالعلاقة مع "حزب الله"، أكد على أحقية مطالبة رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، "حزب الله" بأن عليه اليوم "أن يختار بين تفاهم مار مخايل الذي حقق الاستقرار للبلد ومشهدية الطيونة".

واعتبر أن "إنجازات عدة تحققت في عهده"، واصفا الكلام عن وجود "رئيسين في بعبدا" بأنه "كذب وقلة أدب"، وقال: "كل القصة أنهم لا يريدون الاعتراف بجبران، وكلما أرادوا منه شيئا قصدوني لأتدخل في أمور تعنيه كرئيس للتيار الوطني الحر ولأكبر كتلة نيابية وكنت أقول لهم راجعوا جبران".

وأبدى عون ثقته بأن "التيار سيحافظ على حضوره القوي" في الانتخابات النيابية المقبلة، مؤكدا أنه "لأي كان الحق في أن يطمح للرئاسة وإذا كان باسيل طامحا للرئاسة فيجب أن يكون كفوءا لكنهم يخافون منه لأنه تربيتي ولا يقايض".

المصدر: "نداء الوطن"