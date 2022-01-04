لجنة مكافحة كورونا في مصر: "أوميكرون" أضعف المتحورات و"نوجه" له الشكر (فيديو)

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر إن هناك خبرة كبيرة تشكلت للتعامل مع فيروس كورونا وكل متحوراته.

وأضاف عبر شاشة "النهار" مساء الثلاثاء أن مصر شهدت حالة من التهاون في التعامل مع كورونا خلال الفترات الماضية.

وتابع قائلا: "نشكر المتحور الجديد "أوميكرون" الذي دفع المواطنين للحذر من جديد".

ورأى حسني أن الأمر لا يتطلب رعبا أو قلقا، لكن ما يلزم هو الحذر مع ضرورة معاودة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أنه عند حدوث تحور جديد للفيروس فإن الاهتمام يكون بخمسة عناصر، هي سرعة الانتشار وشدة المرض ومدى دقة الوسائل التشخيصية وفاعلية اللقاحات وجدوى بروتوكولات العلاج.

ولفت إلى أن "أوميكرون" هو أسرع المتحورات انتشارا، لكنه أقل متحور في شدة الإصابة، وأقل متحور يصيب الجهاز التنفسي، مؤكدا أن أغلب الحالات التي رُصدت حول العالم لم تتطلب دخول المستشفى من الأساس.

المصدر: صحيفة "الشروق" المصرية