وزير الداخلية اللبناني يوجه بإزالة الصور المسيئة للسعودية وللملك سلمان في ضاحية بيروت الجنوبية

وجه وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي بإزالة الصور المسيئة للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وبلاده في شوارع الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وأفادت صحيفة "النهار" اللبنانية بأن مولوي "كلف المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بإزالة الصور المسيئة إلى الملك سلمان وسفير المملكة في بيروت وليد البخاري وكافة الصور واللافتات المسيئة للسعودية، والتي رفعت في بعض شوارع الضاحية الجنوبية لبيروت".

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ودعا المولوي كافة اللبنانيين إلى "تغليب المصلحة الوطنية وتجنيب لبنان والمغتربين اللبنانيين عواقب الإساءة إلى الأشقاء العرب".

المصدر: "النهار"