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مراسل RT: إغلاق مطارين عراقيين بسبب سوء الأحوال الجوية

أخبار العالم العربي

مراسل RT: إغلاق مطارين عراقيين بسبب سوء الأحوال الجوية
AFP
مطار بغداد
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أفاد مراسل RT في العراق يوم الثلاثاء بأن سوء الأحوال الجوية تسبب بإغلاق مطارين دوليين في وسط وشمالي البلاد.

وذكر مراسلنا أن مطار بغداد الدولي أغلق أجواءه أمام الرحلات القادمة والمغادرة.

وأضاف أن مطار السليمانية في إقليم كردستان أغلق أجواءه للأسباب ذاتها، وأن المئات من المسافرين عالقون في المطارين.

مراسل RT: إغلاق مطارين عراقيين بسبب سوء الأحوال الجوية
RT

المصدر: RT

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