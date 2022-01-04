بعد طرده وانتمائه لـ"داعش".. ضابط عراقي سابق ينحر زميله السابق (صورة)

كشف مثنى التميمي محافظ ديالى شرقي العراق عن قصة ضابط سابق انتمى لتنظيم "داعش" الإرهابي ونحر رفيقه السابق في الجيش العراقي.

وقال التميمي في تصريح صحفي، إن "منفذ عملية نحر مدير جوازات منطقة الأعظمية العقيد ياسر الجوراني، يسكن ناحية جلولاء وكان ضابطا، وبعد عام 2014، طرد بفعل انتمائه لداعش".

RT

وأكد مصدر أمني لـRT أن "منفذ عملية نحر الجوراني هو عبد الغني إبراهيم رحيم أحمد الكروي/أبو أسماء من سكان جلولاء وكان نقيبا في الجيش عام 2005، حيث تم طرده، وعائلته تسكن بعقوبة حاليا وعمله بالتنظيم إسناد".

وأضاف: "بعد طرده انتمى لتنظيم داعش، ونفذ عملية نحر زميله السابق العقيد ياسر الجوراني".

ومؤخرا أعدم تنظيم "داعش" ضابطا في وزارة الداخلية العراقية بعد أيام على اختطافه، وفق ما نشرته منصات إلكترونية تابعة للتنظيم.

ونشرت المنصات التابعة للتنظيم صورة ومقطع فيديو لنحر مدير جوازات مدينة الأعظمية في بغداد العقيد ياسر الجوراني.

واختطف الجوراني وثلاثة من أصدقائه في محافظة ديالى خلال رحلة صيد برية، وأعدم التنظيم اثنين من رفاقه بينما تمكنت القوات العراقية من تحرير الرابع، لكنه توفي بعد عملية تحريره.

المصدر: RT