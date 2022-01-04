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المغرب.. شركات السفر تطالب بفتح الحدود لإنقاذ القطاع السياحي

أخبار العالم العربي

المغرب.. شركات السفر تطالب بفتح الحدود لإنقاذ القطاع السياحي
AFP
اعتصام لممثلين عن وكالات السفر في العاصمة المغربية
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تظاهر ممثلو وكالات السفر في العاصمة المغربية الرباط مطالبين بإنقاذ قطاع السياحة الحيوي للاقتصاد المغربي من الانهيار بسبب إغلاق المملكة حدودها في إطار قيود مواجهة كورونا.

وطالب نحو 200 متظاهر السلطات بفتح حوار معهم، واتخاذ إجراءات دعم لإنقاذهم من "حالة من الانهيار الخطير منذ بداية الجائحة" و"توقف نشاطهم نهائيا".

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وكتب المتظاهرون الذي تجمعوا أمام مقر وزارة السياحة على لافتات رفعوها: "ارحموا اقتصاد البلاد والعباد... لا لإفلاس السياحة".

ويغلق المغرب حدوده في وجه رحلات المسافرين الدولية منذ 29 نوفمبر حتى 31 يناير، بسبب مخاوف من التفشي السريع لسلالة "أوميكرون" المتحورة لفيروس كورونا والتي تم اكتشافها في جنوب إفريقيا.

وتزامن هذا الإغلاق مع إجازات نهاية العام التي تستقطب عادة السياح الأوروبيين إلى المملكة، ما عمق خسائر القطاع المتضرر أصلا منذ بداية الجائحة.

 

المصدر: "أ ف ب"

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