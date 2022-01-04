احتفالات في منزل الأسير الفلسطيني أبو هواش ونشطاء ينشرون أول صورة له بعد إعلان انتصاره (صورة وفيديو)

نشر مدونون ونشطاء ووسائل إعلام في فلسطين مساء يوم الثلاثاء صورة للأسير الفلسطيني هشام أبو هواش بعد إعلان انتصاره وفك إضراب الجوع الذي بدأه منذ 141 يوما.

كما تداول النشطاء مقع فيديو وثق الاحتفال في منزل أبو هواش بعد أن تأكد قرار انتزاع حريته.

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وفك الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش يوم الثلاثاء إضرابه عن الطعام بعد 141 يوما، عقب انتزاع حريته.

وأعلن خالد محاجنة محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين مساء اليوم، أن الأسير هشام أبو هواش، أعلن فك اضرابه عن الطعام بعد 141 يوما، بعد انتزاع حريته.

وقال نادي الأسير إن الأسير هشام أبو هواش حقق انتصارا بعد 141 يوما من معركة بطولية خاضها رفضا لاعتقاله الإداري، مشيرة إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عنه في السادس والعشرين من شهر فبراير القادم.

يشار إلى أن المعتقل أبو هواش البالغ من العمر (40 عاما) من دورا الخليل، قد شرع في إضرابه عن الطعام في 17 أغسطس 2021، بعد أن اعتقلته قوات الاحتلال في السادس والعشرين من أكتوبر 2020 إداريا، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال، وأسير سابق أمضى 8 سنوات في سجون الاحتلال منها 52 شهرا رهن الاعتقال الإداري.

المصدر: RT