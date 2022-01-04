السعودية.. السماح بتصحيح أوضاع الصقور المجهولة حتى 4 أبريل

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية بدء فترة السماح بتصحيح أوضاع الصقور مجهولة المصدر من تاريخ اليوم 4 يناير وحتى 4 أبريل 2022.

وأوضح المركز أن تقديم الطلبات يتم عبر خدمة إصدار شهادات الملكية في منصة فطري، وأن تتوافق الطلبات مع الاشتراطات والضوابط المحددة لذلك.

وأضاف: "ذلك يأتي تطبيقا لنظام البيئة واللائحة التنفيذية للإتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها، ولإتاحة الفرصة الملاك الصقور مجهولة المصدر لتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع النظام واللائحة، ولمساعدتهم والتسهيل عليهم في إصدار التراخيص أو الجوازات مستقبلا".

المصدر: صحيفة "اليوم"