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أحمد الحريري ردا على نصرالله: لبنان ليس مشاعا إيرانيا

أخبار العالم العربي

أحمد الحريري ردا على نصرالله: لبنان ليس مشاعا إيرانيا
الصورة من "تويتر"
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رد الأمين العام لـ"تيار المستقبل" في لبنان أحمد الحريري، على اتهام الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله للسعودية بـ"تصدير الفكر الداعشي "، قائلا: "لبنان ليس مشاعا إيرانيا".

وكتب الحريري في تغريدة على "تويتر": "إلى السيد، من كان حزبه قاتلا وقتله موثق، أقله في اغتيال الرئيس رفيق الحريري ليس له أن يتهم المملكة بالإرهاب، وهي كانت أول من اكتوى بناره. وليس له أن يغامر بعروبة لبنان وعلاقاته مع شقيقته الكبرى وهو صاحب المغامرات غير المحسوبة. ولبنان ليس مشاعاً إيرانيا وجمهورية لا ولي فقيه لها".

المصدر: RT

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