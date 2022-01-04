اليمن.. مقتل القيادي بـ"ألوية العمالقة" سميح جرادة في شبوة‎‎

أعلنت "ألوية العمالقة" في اليمن عن مقتل قائد أركان اللواء الثاني العقيد سميح جرادة خلال المعارك التي تشهدها جبهة عسيلان في محافظة شبوة جنوب شرق البلاد.

وقالت "ألوية العمالقة" في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، إن "قائد ألوية العمالقة العميد عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي، بعث برقية عزاء باستشهاد القائد البطل العقيد سميح جراده أركان اللواء الثاني عمالقة، وعدد من عناصر العمالقة الذين استشهدوا في عملية إعصار الجنوب في جبهة عسيلان بمحافظة شبوة".

وجاء في نص برقية التعزية: "لقد تلقينا نبأ استشهاد القائد البطل العقيد سميح جراده أركان اللواء الثاني عمالقة وعددا من أبطال العمالقة في عملية اعصار الجنوب في جبهة عسيلان بمحافظة شبوة، بعد حياة حافلة بالبطولات والملاحم والانتصارات في ميدان العزة والشرف والكرامة في قتال ومحاربة مليشيات الحوثي أذناب إيران. وإننا نشاطر أهل ومحبي الشهداء أحزانهم.. نسأل الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يوسع مدخلهم، ويغسلهم بالماء والثلج والبرد، وأن يبدلهم دياراً خيراً من ديارهم، وأن يلهمنا وأهاليهم الصبر والسلوان".

المصدر: موقع "ألوية العمالقة"