مصر.. الحكم بحبس فنان مشهور بسبب سيدة أعمال

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة اليوم الثلاثاء بتأييد الحكم الصادر ضد الفنان أحمد فلوكس بحبسه سنتين، على سب وقذف وإزعاج سيدة الأعمال ياسمين عزت وتهديدها.

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وأقامت المجني عليها التي تمتلك مجموعة من الفنادق ولاعبة منتخب مصر للسلة سابقا، دعوى ضد فلوكس، تتهمه بالسب والقذف والتعرض لحياتها ولأسرتها، والتهديد بالإيذاء، والتشهير بسمعة العائلات دون وجه حق، ونظرتها المحكمة الاقتصادية، وأصدرت بحقه الحكم المتقدم.

وكانت قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، غيابياً بسقوط الاستئناف المرفوع من الفنان أحمد فلوكس فى قضية جديدة، بسب وقذف سيدة الأعمال ياسمين عزت، وإلزامه المصروفات، ثانيا بقبول إستئناف النيابة النيابة شكلاً وفى الموضوع، بإلغاء الحكم المستأنف منه المقضى ببراءة المتهم من الاتهام السادس والقضاء مجددا بإجماع الآراء من الاتهامات الأول والثانى والثالث والرابع والسادس بحبسه سنتين وكفالة خمسين ألف جنية، وغرامة مائتى ألف جنيه، والتأيد فيما عدا ذلك والمصروفات.

المصدر: اليوم السابع