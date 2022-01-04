اتهام رئيس سابق لشركة مصرية كبرى في قضية تحطم طائرة منذ 18 عاما

وجهت جهات التحقيق في فرنسا اتهامات للمدير العام لشركة "فلاش إيرلاينز" المصرية بالقتل غير العمد في قضية تحطم طائرة بوينغ 737 قبالة شرم الشيخ عام 2004.

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وقال مصدر قضائي الثلاثاء إن قاضي التحقيق في باريس وجه إلى المدير العام السابق لشركة "فلاش إيرلاينز" المصرية في ديسمبر تهمة "القتل غير العمد" في إطار التحقيق في تحطم طائرة بوينغ 737 قبالة شرم الشيخ المصرية عام 2004.

مؤكدا بذلك معلومات نشرتها صحيفة لو باريزيان اليومية. وهو أول اتهام في هذه القضية بعد 18 عامًا على هذه المأساة التي راح ضحيتها 148 شخصًا، بينهم 134 فرنسيًا.

يذكر أن الرحلة 604 كانت رحلة طيران عارض "تشارتر" تقوم برحلة من مطار شرم الشيخ الدولي إلى مطار شارل ديغول الدولي في باريس، مملوكة لشركة الطيران المصرية الخاصة فلاش إيرلاينز (1995-2004).

وفي 3 يناير 2004 اصطدمت طائرة البوينغ 737 كلاسيك في البحر الأحمر بعد وقت قصير من اقلاعها من مطار شرم الشيخ. ماتسبب في مقتل جميع من كان على متن الطائرة والذين يحملون جنسيات من مصر، فرنسا، المغرب واليابان، بينهم 139 راكبا من السياح الفرنسيين و6 من أفراد الطاقم.

النتائج التي توصل إليها التحقيق في هذا الحادث أثارت جدلا، حيث قام بالتحقيق محققون من عدة بلدان لم يتفقوا حول السبب الرئيسي المسبب للحادث إلا أنه من الأسباب التي يعتقد أنها قد سببت الحادث هو خطأ من قبل قبطان الطائرة محمد خضر، إضافة لاحتمال عطل ميكانيكي مفاجئ فيما رفض المحققون الأمريكيون القاء اللوم على الطائرة وألقوا اللوم على شركة فلاش آير المالكة لها. بعد شهرين من الحادث أعلنت الشركة إفلاسها.

المصدر: AFP