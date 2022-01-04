الكويت.. استجواب أفراد في "أمن الدولة" بتهم خطف وتعذيب ضابط في الداخلية

استجوبت النيابة العامة في الكويت أفرادا من جهاز "أمن الدولة" بتهم خطف وتعذيب ضابط قيادي في وزارة الداخلية.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر أن المتهمين برروا تعذيبهم للضابط بأنه يأتي ضمن "إجراءات عسكرية متبعة" وقالوا إن قيادات الجهاز كانوا على علم بما قاموا به.

وأوضحت الصحيفة أن المتهمين وضعوا الضابط عدة أيام في "غرفة التبريد"، وبعد أن انهار جسديا، هرع المتهمون لنقله إلى المستشفى، بعد أن اكتشفوا أن المجني عليه قد أغمي عليه بالفعل من فرط البرودة.

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وعن مبررات احتجازه في غرفة شديدة البرودة قال المتهمون إن الضابط "كان يملك معلومات مهمة رفض الإفصاح عنها".

ونقلت الصحيفة عن مصدر نيابي أن النواب يعكفون حاليا على إعداد جملة من الأسئلة البرلمانية إلى وزير الداخلية أحمد المنصور، على خلفية معلومات وصلتهم عن تعذيب الضابط القيادي.

المصدر: "القبس" الكويتية