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الجزائر تعلن تصدير منتجات عسكرية للسوق الدولية والإفريقية

مال وأعمال

الجزائر تعلن تصدير منتجات عسكرية للسوق الدولية والإفريقية
AFP
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أكد مدير الصناعات العسكرية في الجزائر اللواء سليم قريد، أن بلاده تعتزم تصدير المنتجات العسكرية ودخول السوق الدولية والإفريقية على وجه الخصوص.

وأوضح اللواء قريد أن القيادة العليا للجيش الوطني تبنت رؤية جديدة تهدف إلى المساهمة الفعلية في الإقلاع الاقتصادي عن طريق تعزيز وتسويق الإنتاج الوطني وتشجيع تصدير المنتجات المحلية.

واعتبر أن مشاركة المؤسسات التابعة لمديرية الصناعة العسكرية في الطبعة السادسة من الصالون الدولي للمناولة 2021، فرصة لاستعراض المنتجات والقدرات التكنولوجية التصنيعية، بالإضافة إلى إنعاش وتعزيز الشراكة مع المناولين.

وأضاف: "من بين التحديات التي تعمل عليها المديرية حاليا هو تجاوز تلبية حاجيات الجيش الوطني الشعبي من المنتجات، والتوسع لتلبية مختلف حاجيات الأسلاك الأمنية والمؤسسات العمومية".

المصدر: "الشروق"

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