 
مباشر

سلطنة عمان.. الفيضانات تغمر بعض القرى جراء العاصفة "أخدود العزم"

أخبار العالم العربي

سلطنة عمان.. الفيضانات تغمر بعض القرى جراء العاصفة
المصدر: تويتر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s3qd

أدت الفيضانات وهطول الأمطار الغزيرة في مسقط عاصمة سلطنة عمان، إلى غرق العديد من المناطق السكنية.

إقرأ المزيد
عُمان تشترط تلقي جرعتين على الأقل من لقاح ضد كورونا لغير العمانيين لدخول السلطنة
عُمان تشترط تلقي جرعتين على الأقل من لقاح ضد كورونا لغير العمانيين لدخول السلطنة

وأفادت وسائل إعلام في سلطنة عمان بأن بعض القرى في مدينة مسقط غمرت بالمياه جراء تأثير العاصفة "أخدود العزم".

وقامت شرطة عمان، بإغلاق عدد من الطرق في مدينة مسقط لضمان سلامة الناس أثناء هطول الأمطار الغزيرة، وتم أيضا قطع السير على الطريق المقابل لمديرية الوزارات باتجاه مسقط.

وطلبت الشرطة، من سائقي المركبات توخي الحذر وتشغيل أضواء السيارة والانتظار حتى تصبح الرؤية واضحة، نظرا لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية الناجم عن هطول الأمطار الغزيرة".

كما أعلن الدفاع المدني في سلطنة عمان، أن فرق الهيئة بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة مسقط تمكنت من إخلاء 35 شخصا بمنطقة الغبرة بولاية بوشر نتيجة لارتفاع منسوب مياه الأمطار، ونقلهم إلى أماكن آمنة وجميعهم بصحة جيدة.

وكانت المديرية العامة للأرصاد الجوية، قد أشارت إلى استمرار تأثر أجواء السلطنة بالمنخفض الجوي "أخدود العزم". ونبهت إلى ارتفاع موج البحر على سواحل بحر عمان ومحافظة مسندم مع احتمال امتداد مياه البحر نحو المناطق الساحلية المنخفضة اليوم ويوم غد تزامنا مع هبوب الرياح النشطة.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا