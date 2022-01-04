سلطنة عمان.. الفيضانات تغمر بعض القرى جراء العاصفة "أخدود العزم"

أدت الفيضانات وهطول الأمطار الغزيرة في مسقط عاصمة سلطنة عمان، إلى غرق العديد من المناطق السكنية.

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وأفادت وسائل إعلام في سلطنة عمان بأن بعض القرى في مدينة مسقط غمرت بالمياه جراء تأثير العاصفة "أخدود العزم".

مشاهد من أمطارو فيضانات العاصمة العُمانية مسقط صباح اليوم pic.twitter.com/exn0spVVft — طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) January 4, 2022

Many residential areas are reported flooded as torrential rains lash across Muscat. Scene from al Safat Street, al Ghubra. Pic by Najeeb K Moideen.#Oman#OmanObserver#منخفض_العزم#اخدود_العزمpic.twitter.com/bkDTyHKLNB — Oman Observer 🇴🇲 (@OmanObserver) January 4, 2022

وقامت شرطة عمان، بإغلاق عدد من الطرق في مدينة مسقط لضمان سلامة الناس أثناء هطول الأمطار الغزيرة، وتم أيضا قطع السير على الطريق المقابل لمديرية الوزارات باتجاه مسقط.

وطلبت الشرطة، من سائقي المركبات توخي الحذر وتشغيل أضواء السيارة والانتظار حتى تصبح الرؤية واضحة، نظرا لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية الناجم عن هطول الأمطار الغزيرة".

Due to the low level of horizontal visibility caused by the heavy rain, vehicle drivers are requested to take caution, turn on the vehicle's lights and wait until visibility is clear: ROP#Oman#OmanObserver#منخفض_العزم#اخدود_العزمpic.twitter.com/Zvw3NzLXvQ — Oman Observer 🇴🇲 (@OmanObserver) January 4, 2022

كما أعلن الدفاع المدني في سلطنة عمان، أن فرق الهيئة بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة مسقط تمكنت من إخلاء 35 شخصا بمنطقة الغبرة بولاية بوشر نتيجة لارتفاع منسوب مياه الأمطار، ونقلهم إلى أماكن آمنة وجميعهم بصحة جيدة.

تمكنت فرق الهيئة بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة #مسقط من إخلاء (35) شخصاً بمنطقة الغبرة بولاية #بوشر نتيجة لارتفاع منسوب مياه الأمطار ، ونقلهم إلى أماكن آمنة وجميعهم بصحة جيدة.#أخدود_العزم#هيئة_الدفاع_المدني_والإسعافpic.twitter.com/riZXezKmtm — الدفاع المدني والإسعاف - عُمان (@CDAA_OMAN) January 4, 2022

وكانت المديرية العامة للأرصاد الجوية، قد أشارت إلى استمرار تأثر أجواء السلطنة بالمنخفض الجوي "أخدود العزم". ونبهت إلى ارتفاع موج البحر على سواحل بحر عمان ومحافظة مسندم مع احتمال امتداد مياه البحر نحو المناطق الساحلية المنخفضة اليوم ويوم غد تزامنا مع هبوب الرياح النشطة.

المصدر: RT