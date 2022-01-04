الحكومة الإيرانية تعلق على حجب هاشتاغ خاص بسليماني

قالت الحكومة الإيرانية، إن "حجب هاشتاغ خاص باللواء قاسم سليماني من مواقع التواصل الاجتماعي، يعد امتدادا للروح الأمريكية الخشنة والجريمة الإرهابية".

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وأكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي، أن "حجب هاشتاغ ‎Hero#، يعد امتدادا لتلك الروح الأمريكية الخشنة والجريمة الإرهابية".

وأضاف أن "هذا العمل الجبان الذي أقدمت عليه الولايات المتحدة انتهاك صارخ لحرية التعبير وحقوق الإنسان ضد مشاعر الملايين من الأفراد في انحاء العالم"، معتبرا أنه "ينبغي على أمريكا إنهاء نهجها المخالف للمعايير القانونية".

يذكر أن القائد السابق لقوة "القدس" للحرس الثوري الإيراني اغتيل مع النائب السابق لهيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس ورفاقهما فجر الجمعة 3 يناير عام 2020 في محيط مطار بغداد.

المصدر: "فارس"