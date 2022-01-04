الحكومة الكويتية تؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة وانسحاب نواب من الجلسة
Globallookpress Xinhua
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أدى رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح الخالد، وأعضاء الحكومة الجديدة، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة.
وعلى إثر تأدية الحكومة لليمين، انسحب عدد من النواب من الجلسة، وهم: حمدان العازمي، وخالد العتيبي، وفارس العتيبي، ومرزوق الخليفة، وشعيب المويزري، وعبد الكريم الكندري، وبدر الملا، ومحمد المطير، وثامر السويط، ومبارك الحجرف، وصالح المطيري، ومهند الساير، والصيفي الصيفي.
المصدر: "القبس"
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