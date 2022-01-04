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الحكومة الكويتية تؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة وانسحاب نواب من الجلسة

أخبار العالم العربي

الحكومة الكويتية تؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة وانسحاب نواب من الجلسة
Globallookpress Xinhua
العلم الكويتي
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أدى رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح الخالد، وأعضاء الحكومة الجديدة، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة.

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وعلى إثر تأدية الحكومة لليمين، انسحب عدد من النواب من الجلسة، وهم: حمدان العازمي، وخالد العتيبي، وفارس العتيبي، ومرزوق الخليفة، وشعيب المويزري، وعبد الكريم الكندري، وبدر الملا، ومحمد المطير، وثامر السويط، ومبارك الحجرف، وصالح المطيري، ومهند الساير، والصيفي الصيفي.

المصدر: "القبس"

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