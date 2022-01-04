لبنان.. إلقاء قنبلة في مخيم الرشيدية واعتقال المشتبه به

أوقفت عناصر الأمن الوطني الفلسطيني في مخيم الرشيدية في لبنان، شخصا ألقى قنبلة يدوية في المخيم وسلمته إلى الأجهزة الأمنية المختصة للتحقيق معه.

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وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن أحد الأشخاص ألقى قنبلة يدوية ليلا بالقرب من منزل (ن.ط) في مخيم الرشيدية في مدينة صور، لم تسفر عن وقوع إصابات.

على الأثر، توجهت عناصر الأمن الوطني الفلسطيني في المخيم إلى مكان الحدث وتسلمت أحد الأشخاص المشتبه بهم، ثم سلمته إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية المختصة للتحقيق معه.

وأكد الأمن الوطني الفلسطيني أنه "لن يسمح لأي كان بزعزعة أمن الأهالي في مخيم الرشيدية وفي كل المخيمات والتجمعات الفلسطينية في المنطقة".

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"