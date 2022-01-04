"مكان": الكنيست يستأجر شركة حراسة شخصية لمنصور عباس

أفادت هيئة البث العبرية "مكان"، بأن الكنيست الإسرائيلي استأجر شركة حراسة شخصية خاصة لرئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس.

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وقالت إن الكنيست استأجر شركة الحراسة الشخصية الخاصة للنائب منصور عباس بكلفة تقدر بمئات آلاف الشواقل سنويا.

وأضافت: "تقرر القيام بهذه الخطوة نظرا للإشكالية الكامنة في تشغيل الحراسة الرسمية في مدينة المغار - مسقط رأس عباس".

وأوضح الكنيست أنه بشكل عام لا ينشر الاعتبارات المتعلقة بحماية نوابه، إلا أنه في بعض الأحيان يفضل استخدام شركات الحراسة الخاصة".

المصدر: "مكان"