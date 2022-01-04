"مكان": الكنيست يستأجر شركة حراسة شخصية لمنصور عباس
AFP
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أفادت هيئة البث العبرية "مكان"، بأن الكنيست الإسرائيلي استأجر شركة حراسة شخصية خاصة لرئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس.
وقالت إن الكنيست استأجر شركة الحراسة الشخصية الخاصة للنائب منصور عباس بكلفة تقدر بمئات آلاف الشواقل سنويا.
وأضافت: "تقرر القيام بهذه الخطوة نظرا للإشكالية الكامنة في تشغيل الحراسة الرسمية في مدينة المغار - مسقط رأس عباس".
وأوضح الكنيست أنه بشكل عام لا ينشر الاعتبارات المتعلقة بحماية نوابه، إلا أنه في بعض الأحيان يفضل استخدام شركات الحراسة الخاصة".
المصدر: "مكان"
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