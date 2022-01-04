مصر.. اعتقال مدير شركة محكوم بالسجن 49 سنة
Globallookpress
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ألقت السلطات الأمنية في العاصمة المصرية القاهرة القبض على مدير شركة مياه غازية محكوم بالسجن 49 عاما، وغرامة مالية بحوالي 4 ملايين جنيه.
وأفاد موقع قناة "صدى البلد" بأن الأجهزة الأمنية بالقاهرة تمكنت من ضبط رئيس مجلس إدارة إحدى شركات المياه الغازية المقيم بمحافظة الدقهلية، والمطلوب في 25 قضية شيكات وتهرب ضريبي، والذي حكم عليه بالسجن 49 سنة و6 أشهر وغرامة مالية مستحقة بلغت قيمتها 383634158 جنيه .
وأضاف أنه بمواجهته أقر بالأحكام الصادرة ضده وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: "صدى البلد"
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