أمير سعودي ردا على حسن نصر الله: يا كاذب العصر

ردّ الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز على تصريحات أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، مطالبا إياه بإعطاء نماذج عن عمليات تنظيم "داعش" الإرهابي ضد إيران.

وقال بن مساعد في سلسلة تغريدات على حسابه عبر "تويتر": "أخيرا يا كاذب العصر يا أبا رغال: كدنا أن نصدق من خطابك أن إيران جمعية خيرية يعم خيرها وسلامها العالم ودستورها ينص على تصدير الورود وأغصان الزيتون إلى العالم".

إقرأ المزيد

وأضاف: "سماجة السيء: أنت فاسق أتانا الليلة بنبأ لا يحتاج كذبه إلى تبيان".

أخيرًا يا كاذب العصر يا أبا رغاله:

كدنا أن نصدق من خطابك أن ايران جمعية خيرية يعم خيرها وسلامها العالم ودستورها ينص على تصدير الورود وأعصان الزيتون الى العالم..

سماجة السيء:

أنت فاسق أتانا الليلة بنبأ لا يحتاج كذبه الى تبيان! — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) January 3, 2022

وتابع: "أسئلة للكذاب القابع في سراديب الضاحية سماجة السيء حسد الذي يستميت في إلصاق داعش بنا وهي التي نفذت عمليات إرهابية في الداخل السعودي: نريد نماذج لعمليات داعش ضد المصالح الإيرانية".

أسئلة للكذاب القابع في سراديب الضاحية سماجة السيء حسد الذي يستميت في إلصاق داعش بنا وهي التي نفذت عمليات ارهابية في الداخل السعودي:-

نريد نماذج لعمليات داعش ضد المصالح الإيرانية؟ — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) January 3, 2022

وسأل: "من سلم الموصل لداعش ومن أعطى الأوامر للجيش العراقي بالانسحاب أليس المالكي توأمك الإيراني في العراق؟ عد لـ(لجنة تحقيق الموصل)".

وأضاف: "ماذا عن الباصات الخضر التي شاهدها اللبنانيون بأعينهم وهي تنقل عناصر داعش من الحدود اللبنانية إلى العراقية برعاية إيران وحزبك؟

ألم تؤِ إيران قادة القاعدة؟".

المصدر: RT