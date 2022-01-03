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الكشف عن كواليس إخلاء السلطات المصرية سبيل الناشط رامي شعث

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الكشف عن كواليس إخلاء السلطات المصرية سبيل الناشط رامي شعث
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الناشط المصري الفلسطيني رامي شعث
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كشف موقع "القاهرة 24" كواليس إخلاء السلطات المصرية سبيل الناشط المصري الفلسطيني رامي شعث، أحد مؤسسي حركة مقاطعة إسرائيل.

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة قولها إن "جهات التحقيق قررت ترحيل شعث إلى فرنسا، وذلك بعد تنازله عن الجنسية المصرية".

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وأفرجت السلطات المصرية عن شعث، حيث كان يواجه اتهامات بـ"ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون تدعو إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها".

كما وجهت له اتهامات بـ"نشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بهدف تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة".

وجاء الإفراج عن شعث ضمن آلية الإفراج التي تقودها مجموعة الحوار الدولي التي يرأسها رئيس حزب "الإصلاح والتنمية" محمد أنور السادات.

وفي يوليو 2020 أصدرت محكمة النقض حكما نهائيا بإدراج شعث و13 متهما آخرين بينهم المحامي وعضو مجلس النواب السابق زياد العلمي على قوائم "الإرهابيين" لمدة خمس سنوات بناء على الاتهامات التي وجهت إليهم.

المصدر: "القاهرة24"

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