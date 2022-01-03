سفير السعودية بلبنان بتغريدة أثناء خطاب نصر الله: افتراءات أبي رغال العصر وأكاذيبه لا يسترها الليل
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نشر السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري تغريدة على "تويتر" تزامنا مع خطاب متلفز لأمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، استذكر فيها أبي رغال.
وكتب البخاري في تغريدته: "افتراءات أبي رغال العصر وأكاذيبه لا يسترها الليل وإن طال ولا مغيب الشمس ولو حرمت الشروق والزوال..!".
افتِراءَاتُ أَبِي رِغَال العَصْرِ وَأكاذيبُهُ لا يَستُرهَا اللَّيلُ وَإن طالَ وَلا مَغِيبُ الشَّمسِ وَلَو حُرِمَتِ الشُّرُوقَ والزَّوال..!— Waleed A. Bukhari (@bukhariwaleeed) January 3, 2022
وأبي رغال شخصية عربية توصف بأنها رمز الخيانة، حتى كان ينعت كل خائن عربي بأبي رغال.
المصدر: RT
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