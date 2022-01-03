"شد حالك يا هشام!.. "نواب عرب في الكنيست الإسرائيلي يزورون الأسير أبو هواش
الصورة من "تويتر"
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زار نواب عرب في الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام منذ 140 يوما هشام أبو هواش في مستشفى "اساف هروفيه".
وتوجه النواب إلى الأسير أبو هواش بالقول: "شد حالك يا هشام.. بدنا اياك قوي".
"شد حالك يا هشام.. بدنا اياك قوي"..#شاهد| نواب عرب في الكنيست يزورون الأسير المضرب عن الطعام منذ 140 يومًا هشام أبو هواش في مستشفى "اساف هروفيه" بالداخل المحتل. pic.twitter.com/BJ7BUyhhvs— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 3, 2022
وحملت الحكومة الفلسطينية إسرائيل "المسؤولية الكاملة" عن حياة المعتقل أبو هواش.
المصدر: RT
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