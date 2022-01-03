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"شد حالك يا هشام!.. "نواب عرب في الكنيست الإسرائيلي يزورون الأسير أبو هواش

أخبار العالم العربي

الصورة من "تويتر"
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زار نواب عرب في الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام منذ 140 يوما هشام أبو هواش في مستشفى "اساف هروفيه".

وتوجه النواب إلى الأسير أبو هواش بالقول: "شد حالك يا هشام.. بدنا اياك قوي".

وحملت الحكومة الفلسطينية إسرائيل "المسؤولية الكاملة" عن حياة المعتقل أبو هواش. 

المصدر: RT

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