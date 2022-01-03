"شد حالك يا هشام!.. "نواب عرب في الكنيست الإسرائيلي يزورون الأسير أبو هواش

زار نواب عرب في الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام منذ 140 يوما هشام أبو هواش في مستشفى "اساف هروفيه".

وتوجه النواب إلى الأسير أبو هواش بالقول: "شد حالك يا هشام.. بدنا اياك قوي".

"شد حالك يا هشام.. بدنا اياك قوي"..#شاهد| نواب عرب في الكنيست يزورون الأسير المضرب عن الطعام منذ 140 يومًا هشام أبو هواش في مستشفى "اساف هروفيه" بالداخل المحتل. pic.twitter.com/BJ7BUyhhvs — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 3, 2022

وحملت الحكومة الفلسطينية إسرائيل "المسؤولية الكاملة" عن حياة المعتقل أبو هواش.

المصدر: RT