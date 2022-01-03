السعودية اعتراض وتدمير هدف جوي معاد أطلقه الحوثيون باتجاه الطائف

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم الاثنين أن الدفاعات الجوية "اعترضت ودمرت هدفا جويا معاديا أطلقته مليشيا الحوثي من الداخل اليمني نحو مدينة الطائف".

وقالت وزارة الدفاع: "نتخذ إجراءات عملياتية رادعة لتحييد التهديد وحماية المدنيين".

يذكر أن قيادة التحالف العربي بقيادة السعودية، نشرت لقطات فيديو لاعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة أطلقتها "حركة أنصار الله- الحوثيون" تجاه المنطقة الجنوبية مساء أمس الأحد، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية أمن السعودية ومواطنيها والمقيمين على أراضيها لتحييد وتدمير هذه الهجمات العدائية العابرة للحدود، والضرب بيد من حديد في إطار القانون الدولي الإنساني.

المصدر: "عكاظ"