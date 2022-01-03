مصر.. إغلاق 10 طرق صحراوية وسريعة بسبب الشبورة الكثيفة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية في مصر من ظهور الشبورة الكثيفة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، مطالبة المواطنين بتوخى الحذر أثناء القيادة منعا لوقوع الحوادث.

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من جهتها أغلقت الإدارة العامة للمرور 10 طرق صحراوية بسبب الشبورة والسيول، وسط تمركز رجال المرور بكافة المحاور لمتابعة حركة السيارات على مدار الساعة.

وحرصت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مؤمن سعيد مدير الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات المرورية، وتشغيل سيارات الإغاثة المرورية على كافة الطرق والتواجد المرورى الفعّال لأى طارئ والإخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم، ولن يتم إغلاق أى طريق إلا فى حالة انعدام الرؤية فقط وسط انتشار الخدمات المرورية.

وشكلت الإدارة العامة للمرور غرفة عمليات طارئة لمواجهة آثار الشبورة المائية المتوقع أن تخيم على عدد كبير من الطرق، اعتبارا من الساعات المتأخرة من كل ليلة وحتى صباح اليوم التالى، وتعمل غرفة العمليات بالتنسيق مع كل إدارات المرور بالمحافظات، فى إطار خطة مرورية كبيرة لمواجهة آثار الشبورة، والتعامل مع ما قد تتسبب فيه من توقف الحركة المرورية ووقوع حوادث سير.

المصدر: اليوم السابع