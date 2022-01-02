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بعد انتهاء المهلة.. طيران التحالف العربي يقصف معسكر السوادية في اليمن

أخبار العالم العربي

بعد انتهاء المهلة.. طيران التحالف العربي يقصف معسكر السوادية في اليمن
FAYEZ NURELDINE / AFP
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أعلنت قيادة التحالف العربي فجر اليوم الاثنين تنفيذ ضربات جوية استهدفت معسكر السوادية الخاضع لسيطرة الحوثيين بمحافظة البيضاء اليمنية.

وقال التحالف إن "المعسكر يتم استخدامه للتخزين والإمداد وإطلاق الأسلحة النوعية"، مشيرا إلى اتخاذه "كافة الإجراءات اللازمة والمتوافقة مع القانون الدولي الإنساني بالعملية".

وكان التحالف قد أمهل المدنيين في محافظة البيضاء اليمينة ساعات لمغادرة المعسكر وإخراج الشاحنات منه.

وأكد التحالف أن "الحوثيين يتحملون المسؤولية القانونية بوجود المدنيين بمعسكر السوادية بعد الوقت المحدد".

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ويواصل التحالف عملياته ضد الحوثيين في عدد من المواقع، حيث أعلن يوم الأحد عن تنفيذ ضربات جوية على أهداف عسكرية في صنعاء.

المصدر: "واس"

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