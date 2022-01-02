بعد انتهاء المهلة.. طيران التحالف العربي يقصف معسكر السوادية في اليمن

أعلنت قيادة التحالف العربي فجر اليوم الاثنين تنفيذ ضربات جوية استهدفت معسكر السوادية الخاضع لسيطرة الحوثيين بمحافظة البيضاء اليمنية.

وقال التحالف إن "المعسكر يتم استخدامه للتخزين والإمداد وإطلاق الأسلحة النوعية"، مشيرا إلى اتخاذه "كافة الإجراءات اللازمة والمتوافقة مع القانون الدولي الإنساني بالعملية".

#عاجل#التحالف: بدء ضربات جوية لمعسكر السوادية استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) January 2, 2022

وكان التحالف قد أمهل المدنيين في محافظة البيضاء اليمينة ساعات لمغادرة المعسكر وإخراج الشاحنات منه.

وأكد التحالف أن "الحوثيين يتحملون المسؤولية القانونية بوجود المدنيين بمعسكر السوادية بعد الوقت المحدد".

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ويواصل التحالف عملياته ضد الحوثيين في عدد من المواقع، حيث أعلن يوم الأحد عن تنفيذ ضربات جوية على أهداف عسكرية في صنعاء.

المصدر: "واس"