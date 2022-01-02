السعودية.. السجن 31 عاما وغرامة 152 مليون ريال لـ6 متهمين بغسل أموال

أفادت صحيفة "عكاظ" السعودية بإدانة 6 متهمين في قضية غسل أموال بالسجن 31 عاما، وتغريمهم بأكثر من 152 مليون ريال، تمثل قيمة الأموال غير المشروعة والمهربة للخارج.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إن التحقيقات أثبتت أن مواطنين يمتلكان مؤسسات تجارية وعدد من المؤسسات الوهمية، ساعدا 4 أجانب مقيمين على استخدام الحسابات البنكية العائدة لهما بمقابل مادي شهري قدره 10 آلاف ريال لتكون غطاء في تحويل تلك الأموال غير المشروعة لخارج المملكة، تحت مظلة ممارسة نشاط تجاري لا أساس له ما يعد فعلا مجرما وفق المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الحكم القضائي صدر بإدانة المتهمين بما نسب إليهم، ومنع المواطنين من السفر مدة مماثلة لمدة سجنهما، وإبعاد المتهمين الأجانب عن البلاد بعد انتهاء مدة سجنهم.

المصدر: "عكاظ"