 
مباشر

السعودية.. السجن 31 عاما وغرامة 152 مليون ريال لـ6 متهمين بغسل أموال

أخبار العالم العربي

السعودية.. السجن 31 عاما وغرامة 152 مليون ريال لـ6 متهمين بغسل أموال
AFP
علم السعودية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s3ec

أفادت صحيفة "عكاظ" السعودية بإدانة 6 متهمين في قضية غسل أموال بالسجن 31 عاما، وتغريمهم بأكثر من 152 مليون ريال، تمثل قيمة الأموال غير المشروعة والمهربة للخارج.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إن التحقيقات أثبتت أن مواطنين يمتلكان مؤسسات تجارية وعدد من المؤسسات الوهمية، ساعدا 4 أجانب مقيمين على استخدام الحسابات البنكية العائدة لهما بمقابل مادي شهري قدره 10 آلاف ريال لتكون غطاء في تحويل تلك الأموال غير المشروعة لخارج المملكة، تحت مظلة ممارسة نشاط تجاري لا أساس له ما يعد فعلا مجرما وفق المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال.

إقرأ المزيد
السعودية..توجيه بفصل مسؤول بالهيئة الملكية في الرياض بسبب خبر
السعودية..توجيه بفصل مسؤول بالهيئة الملكية في الرياض بسبب خبر "غير صحيح"

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكم القضائي صدر بإدانة المتهمين بما نسب إليهم، ومنع المواطنين من السفر مدة مماثلة لمدة سجنهما، وإبعاد المتهمين الأجانب عن البلاد بعد انتهاء مدة سجنهم.

المصدر: "عكاظ"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا