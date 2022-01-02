الأوقاف المصرية توفد 11 إماما وقارئا إلى ألمانيا لإحياء أيام وليالي شهر رمضان

اعتمد وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة يوم الأحد إيفاد 11 إماما وقارئا إلى ألمانيا، للمرة الأولى في تاريخ الوزارة.

وأوضح بيان عن الأوقاف المصرية، أن القرار جاء بناء على الخطابات الواردة عبر وزارة الخارجية المصرية والطلب العالمي الكبير والمتزايد من مختلف دول العالم لأئمة وقراء وزارة الأوقاف لإحياء أيام وليالي شهر رمضان 1443هـ/2022م.

المصدر: "القاهرة 24"