الداخلية السعودية: منحنى جائحة كورونا يتصاعد بشكل مخيف قد يعيدنا لأيام لا نرغب بعودتها

أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن منحنى جائحة كورونا يتصاعد بشكل "مخيف" في المملكة، محذرة من عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتخلف عن تلقي اللقاحات المضادة لكورونا.

وقال المتحدث باسم الوزارة العقيد طلال الشلهوب في مؤتمر صحفي إن "الأوضاع الصحية في المملكة تخضع للمتابعة والتقييم، وذلك في ظل استمرار جائحة كورونا على مستوى دول العالم".

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وأضاف أن "مؤشر المنحنى الوبائي للإصابات بفيروس كورونا مازال يتصاعد بشكل ملحوظ ومخيف، قد يعود بنا إلى أيام لا نرغب بعودتها في حال عدم التزامنا بتطبيق الإجراءات الاحترازية والمسارعة إلى تلقي اللقاحات".

وأشار إلى أنه سيتم الرفع بما يلزم إلى السلطات في حال الحاجة إلى تشديد الإجراءات الاحترازية على مستوى المدن والمحافظات والمناطق، لافتا إلى أن ذلك يعتمد على مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأشار إلى أنه ابتداء من 2 فبراير المقبل سيكون تلقي الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا شرطا لاستمرار حالة "محصن" في تطبيق "توكلنا" لكل من أمضى 8 أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية، وذلك للفئة العمرية 18 عاما فأكثر.

وأوضح أن ظهور حالة "محصن" في "توكلنا" سيكون شرطا لدخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو رياضي أو سياحي، أو دخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، وأي منشأة حكومية أو خاصة سواء لأداء الأعمال أو المراجعة، أو ركوب الطائرات ووسائل النقل.

المصدر: "عكاظ"