المغرب.. استنفار أمني في مراكش تزامنا مع التحضير لزفاف شخصية أمريكية يهودية رفيعة المستوى

أفاد موقع "زنقة 20" بأن منطقة أكفاي القروية في ضاحية مراكش تشهد حالة من الاستنفار الأمني بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لتنظيم حفل زفاف شخصية أمريكية يهودية رفيعة المستوى.

وأوضح الموقع نقلا عن مصادره، أن حفل الزفاف الذي يتم الإعداد له سيجري بحضور عدد من الشخصيات البارزة والتي تحمل الجنسية الإسرائيلية والأمريكية.

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وأضاف أن الاستعدادات بدأت منذ أيام على الطريق الرابطة بين مراكش وأكفاي حيث تمت مباشرة تعبيد الطريق وصباغة وتشجير وتنظيف قارعة الطريق.

وأشار إلى أن حفل الزفاف سيحضره شخصيات من عوالم السياسة والمال والأعمال والفن والدبلوماسية.

وكشف أن السلطات المغربية رخصت بصفة استثنائية بهبوط طائرات خاصة تحمل هذه الشخصيات، على مطار المنارة الدولي خلال هذه الفترة المتزامنة مع تعليق الحكومة المغربية لجميع الرحلات الجوية من وإلى المغرب.

وتابع أن والي مراكش ومسؤولين أمنيين حلوا منذ أيام بمنطقة أغفاي للوقوف على ترتيبات الحفل الذي سيجري في منتجع في الهواء الطلق المفتوح، بعدد محدود من المدعوين.

وأشار إلى أن ترقب حضور شخصيات أمريكية وإسرائيلية مرموقة، فرض اهتماما خاصا وإشرافا شخصيا من والي جهة مراكش، على ترتيبات تأمين الحفل وتنظيمه في أجواء جيدة.

المصدر: "زنقة20"