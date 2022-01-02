حزب مصري يطلق مبادرة لدمج ذوي الهمم سياسيا في البلاد

أطلق حزب "مصر أكتوبر" مبادرة لدمج ذوي الهمم سياسيا في مصر، خاصة في إطار العملية الانتخابية عبر منحهم الحماية الكاملة وتسهيل مشاركتهم في التصويت.

وطالب الحزب في بيان له الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني المشاركة في المبادرة بالتنسيق مع أجهزة الدولة المنوطة بهذا الأمر، وذلك لتيسير عملية تصويت المواطنين من ذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة.

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وقالت رئيسة الحزب جيهان مديح في تصريح إن "الحزب يولي أهتماما كبيرا لذوي الهمم ونعتبرهم إضافة قوية وكبيرة للمجتمع".

وأضافت أنه "رغم قلة عددهم إلا أننا نرى منهم أبطالا يمثلون مصر في جميع المجالات، إننا نمشي على خطى الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي للطريق إلى الجمهورية الجديدة، وذلك يتحقق أيضا بدمجهم سياسيا في المجتمع إيمانا بقدرتهم وكفاءتهم".

المصدر: "المصري اليوم"