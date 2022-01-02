"الأناضول": "العمال الكردستاني" يحرم التركمان من العودة إلى قراهم في تلعفر

لم تتمكن مئات العائلات التركمانية العراقية حتى اليوم من العودة إلى قراها في قضاء تلعفر بمحافظة نينوى في العراق، بسبب تواجد منظمة "بي كا كا" في قضاء سنجار غربي المدينة.

وقال عضو المجلس التنفيذي للجبهة التركمانية العراقية نور الدين قبلان في مقابلة مع وكالة "الأناضول" التركية إن سكان 15 قرية تركمانية تتبع لقضاء تلعفر، ذي الغالبية التركمانية غرب الموصل، لم يتمكنوا من العودة إلى قراهم بسبب وجود مسلحي منظمة "بي كا كا" في المنطقة.

وأضاف قبلان أن المسلحين استولوا على القرى الـ 15 ذي الغالبية التركمانية في المنطقة عام 2014 وأن سكانها اضطروا إلى مغادرة منازلهم منذ ذلك الحين.

وأكد أن الأهالي وعلى الرغم من مرور 4 سنوات على تحرير مدينة الموصل ومحيطها من تنظيم "داعش"، لم يتمكنوا من العودة إلى منازلهم.

ولفت إلى أن القرى المذكورة متاخمة للحدود الإدارية بين قضائي تلعفر وسنجار بمحافظة نينوى، وأن عدد سكانها يبلغ أكثر من 30 ألف نسمة.

وشدد قبلان على ضرورة إنهاء وجود مسلحي "بي كا كا" في منطقة سنجار من أجل ضمان عودة السكان المدنيين إلى مدنهم وقراهم التي اضطروا للنزوح عنها.

وأوضح أن قضائي سنجار وتلعفر لن ينعما بالأمن والسلام والاستقرار في ظل استمرار وجود عناصر منظمة "بي كا كا" في المنطقة.

وطالب قبلان القوات العراقية بضمان أمن المنطقة، مؤكدا على رغبة آلاف النازحين من أبناء المكون التركماني للعودة إلى مدنهم وقراهم.

المصدر: وكالة "الأناضول" التركية